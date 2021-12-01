Удобно ли инвалидам передвигаться по Петербургу, обсудят в медиацентре «Патриот»

Вот уже десять лет реализуется программа «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге», однако опрошенные журналистами ФАН представители организаций, защищающих права инвалидов, сообщают о наличии серьезных проблем.

Так, до сих пор инвалиду невозможно воспользоваться петербургским метрополитеном без посторонней помощи, потому что лифты для инвалидов не работают или не установлены. На станции метро «Беговая» власти три года не могут отремонтировать траволаторы, поэтому все пассажиры вынуждены использовать длинную маршевую лестницу. Аналогичная проблема на станциях «Проспект Славы» и «Дунайская».

Жалуются инвалиды и на работу так называемого социального такси.

Кто виноват в том, что в Петербурге буксует программа «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»? Могут ли организации инвалидов повлиять на ситуацию? Как передвигаются инвалиды зимой по неубранному от снега Петербургу?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:

Дмитрий Петраков , эксперт независимой антикоррупционной экспертизы Минюста РФ, эксперт СДС «Безбарьерность»;

, эксперт независимой антикоррупционной экспертизы Минюста РФ, эксперт СДС «Безбарьерность»; Анастасия Кириенко , директор благотворительного Фонда помощи пострадавшим в ДТП;

, директор благотворительного Фонда помощи пострадавшим в ДТП; Иван Граевский, директор Центра социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК».

Пресс-конференция состоится в среду, 1 декабря, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

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