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Размер пенсии некоторых категорий россиян вырос с 1 декабря

Экономика
Размер пенсии некоторых категорий россиян вырос с 1 декабря
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 декабря. Индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии коснулась 1 декабря 2021 года трех категорий россиян.

В первую очередь, надбавку получат пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Вместо 6 тыс. рублей фиксированная выплата будет составлять чуть выше 12 тыс. (12 088,96 рубля).

Также индексация затронула закончивших свою трудовую карьеру три месяца назад (в августе). Кроме того, повышение коснулось тех, кто подавал заявление на перерасчет пенсии. Обычно это делается по двум причинам: первая — увеличение у пенсионера количества иждивенцев, вторая — достижение необходимого стажа проживания или работы в регионах Крайнего Севера или на приравненных к нему территориях.

Уровень индексации российских пенсий может достичь в грядущем году 9%. Такой прогноз представил юрист Артем Зеленков.

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