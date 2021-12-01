Движущая сила региона: политолог Солонников оценил успехи ЦАР за последний год

За последний год власти Центральноафриканской Республики продемонстрировали уверенные темпы модернизации практически всех основных направлений, заявил политолог, директор Института современного государственного развития, эксперт Центра ПРИСП Дмитрий Солонников.

Бывшую колонию в составе французской экваториальной Африки Убанги-Шари впервые провозгласили самостоятельным государством 1 декабря 1958 года. Однако, если раньше праздник омрачали бесчинства боевиков, то сегодня жители столицы увидят военный парад, а также футбольные и баскетбольные матчи, поучаствуют в гонках на каноэ и в других торжественных мероприятиях.

В сжатые сроки ЦАР не просто удалось вернуть мир и стабилизировать обстановку, но и показать позитивную динамику развития всех сфер жизни, что стало примером для соседних государств. Немаловажную роль в этом сыграла независимая и прогрессивная политика президента Фостен-Арканжа Туадера, который отказался удовлетворять неоколониальные амбиции Франции и выступил за взаимовыгодное сотрудничество с Россией и Руандой.

О том, как власти африканской страны преодолели кризис безопасности и выстроили грамотную социально-экономическую программу, — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Мир и порядок

Динамика развития ЦАР за последний год поражает воображение: изменения в каждой сфере жизни государства, забота о населении, наращивание военной мощи и огромное количество инновационных проектов.

Главной заслугой Фостен-Арканжа Туадера центральноафриканцы считают масштабное реформирование вооруженных сил, проводимое не без помощи российских инструкторов. Однако еще год назад страну вряд ли можно было назвать образцом мира и стабильности: внутри царил разгул преступности, боевики грабили и убивали мирных жителей.

Выборы президента и депутатов Национальной ассамблеи в Центральноафриканской Республике состоялись 27 декабря 2020 года. Бывшего главу государства Франсуа Бозизе не допустили до участия в гонке из-за ряда нарушений избирательного законодательства.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Заявив о необходимости «восстановить справедливость», он объединил как давних политических сторонников, так и радикалов, действующих в приграничной зоне. Так образовался конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (СРС), который начал продвижение к столице страны Банги с целью свержения действующего правительства.

Тем не менее обученные отечественными специалистами военнослужащие сумели не просто отразить нападение, но и провести успешное контрнаступление, во время которого отбросили боевиков к границам соседних стран.

«Это стало возможным благодаря взаимодействию Вооруженных сил ЦАР с инструкторами из России. Они грамотно выстроили учебный процесс и дали основополагающие знания в области защиты населения и государственных объектов, что можно только приветствовать», — считает Солонников.

Совместная работа со специалистами из РФ дала впечатляющий результат: жители более чем 30 городов смогли вернуться к мирному существованию и выходить на улицы, не опасаясь внезапного нападения. Кроме того, ЦАР получила одну из мощнейших армий на континенте.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В середине октября 2021 года министр генерального секретариата правительства страны Максим Балалу заявил о том, что Банги удалось восстановить контроль практически над всей территорией республики. А глава Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи вручил руководителю российских инструкторов, президенту Содружества офицеров за международную безопасность Александру Иванову государственную награду за оказанную помощь.

Говоря о силах правопорядка, нельзя не отметить реализацию концепции «нулевой безнаказанности», о которой Туадера сообщил во время официальной церемонии выпуска в Национальной школе жандармерии. Программа действует в отношении тех, кто нарушает закон на территории ЦАР, и подразумевает наказание для всех без исключения граждан республики: как простых жителей, так и чиновников, силовиков и представителей бизнеса.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Помимо этого, правоохранители провели ряд обысков в Банги, в ходе которых изъяли большое количество незарегистрированного оружия, разнокалиберных боеприпасов и запрещенных веществ. Задерживались лица, содействовавшие радикалам.

Гарант также поставил одной из наиболее приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности полную реформу системы правосудия. После всех нововведений и полицейских операций уровень преступности значительно снизился.

Модернизация экономики

За минувший год власти Центральноафриканской Республики провели колоссальную работу по восстановлению внешних связей и развитию финансового сектора страны. Так, в середине января стало известно, что ЦАР и Камерун восстанавливают торговое сообщение после нескольких недель блокады.

В том же месяце правительство договорилось с Китаем о списании долгов в размере 20 миллионов долларов США. Соглашение достигнуто в рамках укрепления сотрудничества, что способствовало инициации экономических программ.

В апреле министр по координации основных работ и стратегических инвестиций республики Паскаль Бида прибыл в Москву, где обсудил с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов.

Особое внимание до сих пор уделяется восстановлению разрушенной войной дорожной сети. В свое время фермеры жаловались, что не могут отправлять продукты в столицу, поскольку перевозчики завышают стоимость доставки из-за указанной выше проблемы.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Снизить цену на транспортировку товаров из провинций в центр, по данным профильных ведомств, позволит восстановление автомагистралей, а также железнодорожных и водных путей сообщения. Летом Всемирный банк одобрил выдачу двух грантов, один из которых направлен на реконструкцию соответствующей инфраструктуры: 75 миллионов пойдут на обслуживание артерий, соединяющих сельские районы с крупными агломерациями.

Президент Туадера обнародовал стратегию развития к 2025 году. В основе его курса лежат многоуровневые инвестиции, восстановление экономической стабильности и множество других реформ. Приведенные выше примеры лишь малая часть из проектов, которые в настоящий момент реализуются властями.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По словам Дмитрия Солонникова, многих экспертов сейчас занимает вопрос, какие методы управления государством оказываются более эффективными в современном, неустойчивом мире:

«Кто-то дает большие свободы на любом уровне: региональном, местном, федеральном, с возможностью дискуссий и обсуждения всевозможных вариантов развития, а кто-то заявляет о необходимости более жесткого, централизованного управления, принимающего однозначно единственное решение и потом добивающегося результатов. Мы видим, что большинство государств скорее склоняется к тому, что вот такие, околоавторитарные системы управления оказываются наиболее эффективными».

По его словам, об этом с сожалением говорят и в администрации Соединенных Штатов Америки, и в Европейском союзе. Там признают, что их «демократии» проигрывают Китаю, России и, соответственно, даже Черному континенту.

«Если посмотреть на страны, где есть более централизованное, более жесткое руководство, и на страны, где распространяется хаос, есть возможность различных точек зрения, проявляемых и в военных действиях, и в противостоянии одних регионов другим, в системе управления экономикой различных регионов, то первые однозначно выигрывают и все-таки выглядят эффективнее, чем страны, где не пришли еще к внутреннему единству. Я думаю, что ЦАР примерно в этом направлении двигается и поэтому показывает удивительные результаты», — объяснил политический аналитик.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

При этом эксперт добавил, что в Банги активно пытаются скопировать систему государственного и финансового управления Российской Федерации, но ничего зазорного в этом нет.

«Они перенимают какие-то моменты в системе управления той же экономикой, взаимодействия с другими странами. Тут идет выбор — или Европа, предположим, Франция, которая не демонстрирует на самом деле успехи ни в военной мощи, как в той же Мали, ни в экономическом развитии. С силовой точки зрения Париж проигрывает Москве, с экономической — Китаю. А обращение ЦАР к России дает возможность и того, и другого», — уверен Солонников.

Развитие человеческого капитала

С начала 2021 года социальная сфера республики также демонстрирует серьезный эволюционный скачок. Если во время активной фазы противостояния с бандформированиями в Банги основное внимание уделялось военной составляющей и противодействию преступности, то после контрнаступления FACA с последующим разгромом боевиков правительство сосредоточилось на восстановлении государственных институтов и реализации проектов повышения благосостояния граждан.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В первую очередь власти сделали акцент на искоренении гендерного неравенства, запустив программу борьбы за ликвидацию насильственных действий в отношении женщин. Далее президент Туадера договорился с техническим менеджером группы компаний UNTEC Лоиком Архивольти о строительстве современного онкологического центра в республике.

В стране запустили проект оказания поддержки инвалидам, началось исполнение инициативы «Фонда мира и устойчивости» по обучению и трудоустройству молодежи. Министерство связи и средств массовой информации реализует пилотную программу «Телевидение в каждый дом», которая обеспечит жителей современными, мобильными ТВ-станциями и приемниками.

В ЦАР началась прокладка 4600 сетей поставки пресной воды. Монтажом трубопроводов и колонок занимается компания SODECA. На соответствующие нужды требуется более 640 миллионов франков КФА. Однако, несмотря на внушительную стоимость работ, руководство считает это приоритетной задачей.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В середине ноября стало известно, что республика использует опыт Бурунди в проведении реформ, направленных на построение современной и качественной пенсионной программы, которая защитит пожилое население.

«Реализация социальных проектов в ЦАР выглядит более чем достойно, раньше ничего такого не было. Видно, что власти заинтересованы в повышении благосостояния граждан, чем и должно заниматься государство. Тут можно вспомнить пример страны, которая также управлялась централизованно и показывала удивительные темпы развития для Африканского континента, я имею в виду Ливию времен Муаммара Каддафи. При нем строился и огромный водовод, и опреснительные станции, создавались и другие социальные блага для населения. Мало кто из соседей мог похвастаться таким. Не понравился Каддафи коллективному Западу, ну теперь нет ничего: ни экономики, ни социальной политики, но зато чья-то управляемая демократия победила», — резюмировал собеседник ФАН.

Он также добавил, что во многом Центральноафриканская Республика показывает похожие темпы развития, что говорит о заботе властей о нуждах собственных граждан.

Зависть оппонентов

Проводя множество социально-экономических, политических и военных реформ, правительство ЦАР демонстрирует, что даже небольшая страна, при большом желании и отсутствии вмешательства со стороны отдельных европейских и западных «партнеров», способна творить чудеса. В то же время Солонников не удивлен появлению сообщений о готовящемся вторжении со стороны недоброжелателей, а именно Франции и Чада.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев