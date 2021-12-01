Сотни российских туристов застряли в Доминикане

Санто-Доминго, 1 декабря. Россияне не могут вылететь на родину из Доминиканской Республики. Дело в том, что рейс, который должен был состояться накануне, не состоялся. Самолет не прилетел за гражданами РФ.

Выяснилось, что в последний день отдыха туристов предупредили о том, что борт задержится как минимум на 20 часов. Однако самолет вовсе отменили, передает РЕН ТВ со ссылкой на одного из путешественников.

«Мы должны были вылетать в 8 утра по местному времени, а сейчас уже на 4 часа следующего дня. Борт, которым мы будем возвращаться, сейчас в Санкт-Петербурге. Он из Санкт-Петербурга с задержкой отправляется, но авиакомпания не ответила», — сообщил россиянин Егор Колодин.

Представители отеля разрешили россиянам побыть в номерах еще сутки. При этом пока неизвестно, когда именно они смогут улететь в Россию. По предварительным данным, воздушное судно не прилетело из-за снегопада.