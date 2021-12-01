Берлин, 1 декабря. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный блокированию оборонного бюджета США представителями республиканцев из-за вопроса по санкциям против «Северного потока — 2». Статья вызвала большое количество откликов среди читателей.

Комментаторы обратили внимание, что США, как досужий сосед, традиционно делает то, чем занимается всегда - «сует свой нос в дела, которые его не касаются». Это отметил пользователь LeiderEhrlich.

«Европейская энергетическая политика вообще не касается США. Это наше дело», — написал MrSpock.

Почему для американцев является нормальным вмешиваться в энергетическую политику других стран? Таким вопросом задался Grismo. Он же привел пример и предложил задуматься, как отреагировали бы Соединенные Штаты, если бы Евросоюз пригрозил санкциями, скажем, из-за расизма в их стране.

Благополучие Германии постоянно ассоциируется с трансатлантической «дружбой», однако на поверку оказывается, что интересы других стран гораздо важнее, заключил пользователь Hingucker.

Российские власти предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» не было, сказал недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.