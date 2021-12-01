Киев обвинил в госизмене замглавкома Тихоокеанским флотом России Березовского

Киев, 1 декабря. Созданная на Украине «прокуратура Автономной Республики Крым» подготовила «обвинительный акт» против заместителя командующего Тихоокеанским флотом РФ Дениса Березовского.

Березовского обвинили в госизмене, а также в создании и руководстве «преступной организацией», следует из опубликованного на сайте «прокуратуры» документа. В ведомстве отметили, что 1 марта 2014 года исполнявший тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов назначил фигуранта «дела» командующим ВМС.

Сразу после этого, военный «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ», объявив, что отказывается выполнять приказы Киева. В «прокуратуре» считают, что своими решениями и действиями фигурант «дела» способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины».

Ранее основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Киев может готовить украинцев к обострению в Донбассе, пугая население возможной внешней агрессией с указанием конкретных дат и описанием событий. Это вполне может оказаться частью подготовки почвы для активизации полномасштабных боевых действий в Донбассе, считает он.