Соседство с баром портит жизнь жителям многоквартирного дома в Новом Уренгое

Новый Уренгой, 1 декабря. Жильцы многоквартирного дома в Новом Уренгое вынуждены терпеть соседство с баром на первом этаже. Проблемы доставляют вовсе не шумные вечеринки, а кухня заведения.

По словам жильцов, в меню бара есть мангал, а неправильная система вентиляции поднимает все запахи в квартиры, где невозможно находиться из-за смога. Разговоры с хозяином заведения при этом не приносят результаты, передает «Ямал-Медиа».

«Говорю, придите ко мне в квартиру и посмотрите, какая стоит вонь и смог. Вы таким образом прованиваете мне мебель, постельное, вещи. Он говорит мне — верю, знаю, не приду», — сообщил один из собственников квартиры.

Как отметили жильцы, владелец бара ранее пытался решить вопрос покупкой новых труб. Однако здесь вмешались ошибки застройки здания — вытяжку не удалось протянуть выше четвертого этажа. При этом хозяин заведения отметил, что людей он понимает, но проблема так и останется, пока не будут устранены ошибки в вентиляционной шахте, которые являются уже не его ответственностью.

Жители одного из домов в Мончегорске также столкнулись с неприятным соседством. Они жалуются на неадекватную женщину, которая приносит хлам на лестничную площадку.