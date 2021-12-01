Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 10:33
10:33
Политика
Захарова анонсировала встречу Лаврова и Блинкена на полях ОБСЕ в Стокгольме
10:30
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 1 декабря, праздники, факты, люди
10:29
Происшествия
СК: убийцей 90-летнего доцента ВГИК Иды Шур оказалась ее знакомая
10:28
Общество
Жители села Шира в Хакасии спасли пожилую женщину из горящего дома
10:24
Экономика
Объем нефтяных запасов в США за неделю может упасть на 1,2 млн баррелей
10:24
Политика
МИД Турции: Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным 3 декабря
10:24
Экономика
Глава ФРС не исключил сохранения высокой инфляции в США
10:22
Происшествия
Бизнесмен Юрий Никитаев покончил с собой на Воробьевых горах в Москве
10:21
Экономика
Основные проблемы регионов обсудили в Правительстве России
10:18
Шоу-бизнес
Казахстанский блогер Ашим извинился за слитое видео с пьяным Димой Биланом
Все новости

Соседство с баром портит жизнь жителям многоквартирного дома в Новом Уренгое

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 08:56
Общество
Соседство с баром портит жизнь жителям многоквартирного дома в Новом Уренгое
pixabay.com

Новый Уренгой, 1 декабря. Жильцы многоквартирного дома в Новом Уренгое вынуждены терпеть соседство с баром на первом этаже. Проблемы доставляют вовсе не шумные вечеринки, а кухня заведения.

По словам жильцов, в меню бара есть мангал, а неправильная система вентиляции поднимает все запахи в квартиры, где невозможно находиться из-за смога. Разговоры с хозяином заведения при этом не приносят результаты, передает «Ямал-Медиа».

«Говорю, придите ко мне в квартиру и посмотрите, какая стоит вонь и смог. Вы таким образом прованиваете мне мебель, постельное, вещи. Он говорит мне — верю, знаю, не приду», — сообщил один из собственников квартиры.

Как отметили жильцы, владелец бара ранее пытался решить вопрос покупкой новых труб. Однако здесь вмешались ошибки застройки здания — вытяжку не удалось протянуть выше четвертого этажа. При этом хозяин заведения отметил, что людей он понимает, но проблема так и останется, пока не будут устранены ошибки в вентиляционной шахте, которые являются уже не его ответственностью.

Жители одного из домов в Мончегорске также столкнулись с неприятным соседством. Они жалуются на неадекватную женщину, которая приносит хлам на лестничную площадку.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Соседство с баром портит жизнь жителям многоквартирного дома в Новом Уренгое
янао бар новый уренгой жалобы соседство
Комментировать