Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 10:33
10:33
Политика
Захарова анонсировала встречу Лаврова и Блинкена на полях ОБСЕ в Стокгольме
10:30
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 1 декабря, праздники, факты, люди
10:29
Происшествия
СК: убийцей 90-летнего доцента ВГИК Иды Шур оказалась ее знакомая
10:28
Общество
Жители села Шира в Хакасии спасли пожилую женщину из горящего дома
10:24
Экономика
Объем нефтяных запасов в США за неделю может упасть на 1,2 млн баррелей
10:24
Политика
МИД Турции: Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным 3 декабря
10:24
Экономика
Глава ФРС не исключил сохранения высокой инфляции в США
10:22
Происшествия
Бизнесмен Юрий Никитаев покончил с собой на Воробьевых горах в Москве
10:21
Экономика
Основные проблемы регионов обсудили в Правительстве России
10:18
Шоу-бизнес
Казахстанский блогер Ашим извинился за слитое видео с пьяным Димой Биланом
Все новости

Пользователи Telegram высмеяли Украину после слов генсека НАТО Столтенберга о партнерах

Политика
Пользователи Telegram высмеяли Украину после слов генсека НАТО Столтенберга о партнерах
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 1 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу необходимо различать защиту своих членов и поддержку стран-партнеров.

Политик подчеркнул, что Североатлантический Альянс обязан защищать своих членов, но союзников она может лишь поддержать. Украинские пользователи Telegram с ним не согласились.

«Они всегда это говорили. Никогда ничего Украине не обещали: ни в НАТО взять, ни воевать за нее. Это просто наша власть пыталась людям голову морочить и выдавала желаемое за действительное», — написала Лизанька.

Пользователь Денис уверен, что в случае вооруженного конфликта солдаты США первыми сбегут с поля боя. Другие нации не станут себя так вести.

«Вы, главное, воюйте, а НАТО выразит озабоченность», — написал Борис.

Читатель Паша сравнил НАТО с девушкой, которая говорит парню, что они только дружат. Ни о каких отношениях не может быть и речи.

«А потому нефиг тыкать палкой в медведя. Чтоб галстуки потом не жевать», — подытожила Elena.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что смысл существования Североатлантического альянса заключается в формировании военных угроз для России, которая даст жесткий ответ НАТО, если страны военного блока пересекут красные линии.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Пользователи Telegram высмеяли Украину после слов генсека НАТО Столтенберга о партнерах
украина нато столтенберг
Комментировать