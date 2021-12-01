Пользователи Telegram высмеяли Украину после слов генсека НАТО Столтенберга о партнерах

Киев, 1 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу необходимо различать защиту своих членов и поддержку стран-партнеров.

Политик подчеркнул, что Североатлантический Альянс обязан защищать своих членов, но союзников она может лишь поддержать. Украинские пользователи Telegram с ним не согласились.

«Они всегда это говорили. Никогда ничего Украине не обещали: ни в НАТО взять, ни воевать за нее. Это просто наша власть пыталась людям голову морочить и выдавала желаемое за действительное», — написала Лизанька.

Пользователь Денис уверен, что в случае вооруженного конфликта солдаты США первыми сбегут с поля боя. Другие нации не станут себя так вести.

«Вы, главное, воюйте, а НАТО выразит озабоченность», — написал Борис.

Читатель Паша сравнил НАТО с девушкой, которая говорит парню, что они только дружат. Ни о каких отношениях не может быть и речи.

«А потому нефиг тыкать палкой в медведя. Чтоб галстуки потом не жевать», — подытожила Elena.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что смысл существования Североатлантического альянса заключается в формировании военных угроз для России, которая даст жесткий ответ НАТО, если страны военного блока пересекут красные линии.