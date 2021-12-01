Политолог Калиниченко: Украина ударила Лукашенко ножом в спину

Москва, 1 декабря. Украинское правительство могло выступить нейтрально, когда президента Белоруссии Александра Лукашенко пытались свергнуть с власти, но вместо этого ударило его ножом в спину. Об этом заявил политолог Алексей Калиниченко.

Глава государства заявил, что в случае эскалации вооруженного конфликта в Донбассе Минск не останется в стороне. Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николева поинтересовалась у эксперта, почему Лукашенко перестал занимать нейтральную позицию?

«Украинская власть, которая представляет государство, сыграла с Лукашенко злую шутку, когда вместо того, чтобы, если не поддержать, то, по крайней мере, соблюсти нейтралитет в той ситуации, которая разворачивалась в прошлом году, которая разворачивается в этом голу. Действующая власть в лице того же Зеленского, я считаю, просто ударила ножом в спину Лукашенко. Логичная от него позиция должна быть, что он тоже, наверное, будет преследовать уже свои интересы», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что если обстановка на Украине перестанет быть стабильной, то Минску останется только обеспечить безопасность своей территории. По мнению Калиниченко, в любой части украинского государства может произойти конфликт.

Ранее Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал территорией Российской федерации после референдума. Он собирается посетить полуостров, у него есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным.