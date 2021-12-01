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Политика
Политолог Калиниченко: Зеленский может повторить судьбу Януковича
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Политолог Калиниченко: Зеленский может повторить судьбу Януковича

Политика
Политолог Калиниченко: Зеленский может повторить судьбу Януковича
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 1 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу своего предшественника Виктора Януковича. Об этом рассказал политолог Алексей Калиниченко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что официальный Киев не принадлежит самому себе. Он находится под внешним управлением.

«Я думаю, он (Зеленский — Прим. ред.) может повторить судьбу Януковича, еще раз повторюсь. По одной простой причине: Украина — это не самостоятельное государство. Все, что здесь происходит, оно продиктовано исключительно логикой внешних сил. У них своя логика, интересы Украины абсолютно никак с этой логикой не сопрягаются. У великих мира сего свои интересы, свои задачи, свои заботы», — отметил Калиниченко.

Политолог Калиниченко: Зеленский может повторить судьбу Януковича
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что сейчас для Украины самое главное — это не дать соседям растащить свою территорию. Однако защитить ее Зеленский или украинские элиты не способны.

Ранее политолог Руслан Бортник рассказал, что Зеленскому придется покинуть государство, если он проиграет на президентских выборах в 2024 году. По его словам, на посту главы государства он перешел дорогу многим людям, которые, вероятно, не оставят его в покое, особенно если перестанет быть президентом.

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украина янукович зеленский калиниченко
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