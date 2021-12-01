Политолог Абзалов: Россия будет настаивать на Минских соглашениях на саммите с США

Москва, 1 декабря. На предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет обсуждаться ситуация на Украине. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Абзалов.

Главы государств проведут саммит в течение декабря. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» предположил, на какие темы будут говорить лидеры стран.

«Процесс будет касаться Украины, прежде всего. Москва заинтересована в соблюдении Минских соглашений. Притом, что нарушают их все, в принципе, начиная от депутатов и заканчивая президентом», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что Кремль будет добиваться от Белого дома гарантий о том, что они и их партнеры будут придерживаться мирных договоренностей. По его мнению, Москва заинтересована, чтобы на Украине не был реализован хорватский сценарий, поскольку в Киеве есть «горячие головы», которые хотят победоносной войной стать новым Загребом.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Байден готовится к виртуальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. В материале говорится, что Белый дом поднял на рассмотрение варианты сдерживания «вторжения» РФ на Украину.