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Министры иностранных дел стран НАТО пытаются повысить ставки перед саммитом России и США

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 08:41
Политика
Министры иностранных дел стран НАТО пытаются повысить ставки перед саммитом России и США
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 декабря. Встреча глав министерств иностранных дел стран, входящих в НАТО, — это повышение ставок перед будущим саммитом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил политолог Дмитрий Абзалов.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что лидеры РФ и Соединенных Штатов, скорее всего, встретятся в первой половине декабря. Поэтому сейчас Запад накаляет обстановку.

«Начали строго к ним (переговором США и России — Прим. ред.) готовиться. В преддверии этого просто происходит серьезное повышение ставок. Страны НАТО, скорее всего, объявят солидарность, поддержку, но пока что это все, что можно будет ожидать в отношении Украины. Тем более, что серьезно усиливать какой-то военный потенциал», — отметил политолог.

Министры иностранных дел стран НАТО пытаются повысить ставки перед саммитом России и США
Федеральное агентство новостей / Екатерина Чалова

Он добавил, что могут последовать заявления относительно Белоруссии. Однако маловероятны активные действия, которые будут направлены на военное повышение конфликта.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что руководители внешнеполитических ведомств считают диалог с Россией жизненно необходимым. Он подчеркнул, что НАТО будет сдерживать Москву, но вести с ней открытый диалог.

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