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ВС России создал Созвездие сетецентрических соединений

Армия
ВС России создал Созвездие сетецентрических соединений
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 1 декабря. Несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции, созданы в Вооруженных силах (ВС) России.

Источник агентства сообщил, что на данный момент несколько соединений получил полноценный комплекс системы тактического звена (ЕСУ ТЗ). Она создана концерном «Созвездия».

Данный комплект позволит объединить в разведывательно-ударной системе командование соединения, средства разведки, бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, беспилотники. Также она позволит подключить подразделения личного состава за счет комплексов «Стрелец» и экипировки «Ратник».

Другой источник РИА Новости рассказал, что терминалы ЕСУ ТЗ позволят проводить сетецентрические операции. Они позволяют обмениваться данными между боевыми единицами практически в режиме реального времени. Собеседник агентства уточнил, что недавно комплектом ЕСУ ТЗ была оснащена Висленская дивизия.

Российские войска получили опытную партию новейших танков Т-14 «Армата». Боевая машина создавалась с учетом концепции «сетецентрической войны».

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