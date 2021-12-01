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Экс-депутат Рады Царев считает, что за госпереворотом Зеленского могут стоять США

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 08:44
Политика
Экс-депутат Рады Царев считает, что за госпереворотом Зеленского могут стоять США
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 1 декабря. Война между президентом Украины Владимиром Зеленским и олигархами может быть инициативой Вашингтона, который хочет ослабить все ключевые фигуры в Киеве. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Украинский лидер в ходе пресс-марафона заявил, что бизнесмен Ринат Ахметов хочет осуществить госпереворот. Политик в интервью для «Украина.ру» прокомментировал речь главы государства.

«С одной стороны, Зеленский поднял ставку. Если сейчас 1 и 2 декабря, как он говорил, не начнется переворот, то он окажется в странной ситуации. Он объявил о том, что Ахметов задумал переворот. Следующим шагом должен быть арест Ахметова. Если он до этой даты не произведет арест, то, получается, что он потерял инициативу», — отметил Царев.

Он добавил, что с другой стороны, в этой ситуации не все так однозначно. Зеленский сказал, что он якобы получил информацию о госперевороте от ЦРУ. Однако США выступают против олигарха Игоря Коломойского, который стоит за президентом. Кроме того, это противоречит слухам о том, что Вашингтон поддерживает Ахметова.

Экс-депутат Рады Царев считает, что за госпереворотом Зеленского могут стоять США
Федеральное агентство новостей / Владимир Карпухин

«Они (США — Прим. ред.) не поддерживают Коломойского, они не поддерживают Зеленского, потому что Зеленский с Коломойским в одной команде. Они не поддерживают Ахметова, потому что они хотят забрать всю энергетику, забрать все компании, контролировать ситуацию внутри Украины», — подчеркнул политик.

По его мнению, Белый дом хочет ослабить все стороны конфликта. Крики в сторону России о «вторжении» — это попытка отвести ее в сторону, чтобы она не вмешалась в планы США.

Ранее заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев в интервью для ФАН заявил, что слова Зеленского о грядущем государственном перевороте были сказаны для привлечения внимания.

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украина зеленский ахметов
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