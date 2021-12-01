Боевые патроны могли использоваться на съемках фильма «Ржавчина» с Болдуином

Санта-Фе, 1 декабря. Боевые патроны могли применяться во время работы над фильмом «Ржвчина», в котором снимался актер Алек Болдуин. На съемках этой картины произошел инцидент со стрельбой, в результате которого скончалась оператор Галина Хатчинс.

Соответствующая информация содержится в документах расследования, которые ТАСС предоставил офис шерифа Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Представители офиса во время допросов съемочной группы нашли подтверждения того, что на площадке присутствовали боевые патроны.

Ответственная за реквизит Сара Захри сообщила, что уже после трагедии с открытым Болдуином огнем осматривала коробку с патронами. Планировалось, что пули будут реквизитными, но выглядеть как боевые. Их возможно различить по характерному дребезжанию во время прикосновения. Захри отметила, что некоторые пули не издавали этого звука.

Супруга Болдуина Хилария недавно поблагодарила подписчиков в соцсети Instagram в День благодарения. По ее словам, поддержка поклонников помогла ей пережить трудный период в текущем году.