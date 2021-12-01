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Экс-депутат Рады Царев напомнил Украине о долгах, которые могут ее раздавить

Политика
Экс-депутат Рады Царев напомнил Украине о долгах, которые могут ее раздавить
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 декабря. Украина имеет долги перед Китаем и Международным валютным фондом. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Украинский экс-президент Виктор Янукович во время своего срока взял у Пекина кредит на сельскохозяйственные нужды. Существует вариант, при котором Киеву придется выплачивать КНР не только за дело по национализации «Мотор Сичи», но и возвращать кредитные средства. Политик в интервью для «Украина.ру» прокомментировал подобный ход событий.

«Украине в любом случае это отдавать, а отдавать Украине очень сложно. Потому что сумасшедшие кредиты, которые надо отдавать, а раньше их надо отдавать. Перед Международным валютным фондом, долги перед Китаем, долги государственных предприятий, поручительством которых выступила Украина, долги бизнес-структур — это все гигантский ком, который становится все больше и больше. Он может просто раздавить Украину», — отметил Царев.

Экс-депутат Рады Царев напомнил Украине о долгах, которые могут ее раздавить
Федеральное агентство новостей / Александр Окунев

Он добавил, что раньше Украина получала деньги от транзита газа, но теперь ситуация иная. Поэтому неизвестно, как страна будет расплачиваться по долгам.

Ранее стало известно, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что граждане Донецкой Народной Республики правильно поступили, когда направили открытое письмо в ряд крупных международных организаций.

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украина долги царев
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