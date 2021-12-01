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Читатели Fox News обвинили Байдена в профессиональном разврате

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 08:22
Политика
Читатели Fox News обвинили Байдена в профессиональном разврате
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 1 декабря. Президент США Джо Байден и демократы занимаются профессиональным развратом. Об этом заявили читатели издания Fox News.

В 2023 году 18 представителей Демократической партии США покинут свои посты. Спикер палаты Нэнси Пелоси также может уйти в отставку, если не станет переизбираться, хотя ранее она заявляла, что не намерена идти на второй срок. Американцы обсудили эту новость.

«Крысы бегут с тонущего корабля! Демократы знают, что они разрушили США, и теперь хотят спрятаться», — уверен CU-Buffs.

Пользователь defundcancelpolice считает, что Пелоси и не нужно идти на выборы. Республиканцы все равно победят и выберут своего спикера.

«Она была балластом, который следовало выбросить за борт 20 лет назад. Партия Байдена и ее спикер занимаются профессиональным развратом», — негодует dysterbed.

Читатель NJFishHead192 считает, что отцы-основатели, скорее всего, не могли предположить, что сейчас в США так сложится. Политики карабкаются по карьерной лестнице, забыв о своей миссии служить людям.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что борьба президента США Джо Байдена с коронавирусом — величайший провал государственной политики всех времен. Он подчеркнул, что американцы прошли вакцинацию, на которой так настаивало правительство, но результат оказался плачевным.

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