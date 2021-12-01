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Level Kitchen: более трети россиян выпивают по две чашки кофе в день

Общество
Level Kitchen: более трети россиян выпивают по две чашки кофе в день
pexels.com  /  Ketut Subiyanto

Москва, 1 декабря. Кофе является частью утреннего завтрака многих россиян. Так, сервис Level Kitchen (входит в Performance Group) провел опрос, в котором выяснилось, что большинство граждан пьют по одной чашке крепкого напитка в день.

На этот вариант ответа пришлось 34,4% голосов. Чуть меньше опрошенных (32,5%) признались, что выпивают по две чашки кофе за день. При этом более половины (57,1%) никогда не планировали ограничить или вовсе прекратить употребление напитка. Около 42,9% сказали, что все же задумывались над этим, передает РИА Новости.

«Порядка 18% употребляют данный напиток три раза в день, а 14% — еще больше», — добавили аналитики.

Более половины респондентов (59,4%) утверждают, что любят вкус кофе. Каждый четвертый считает, что оно помогает взбодриться. Для 9,1% это уже традиция, а чуть менее трех процентов утоляют таким способом голод.

Ученые из Университета Эдит Коуэн выяснили, что кофе может приносить пользу для организма. Так, ежедневное употребление этого напитка снижает риски развития болезни Альцгеймера.

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