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Почти 50% россиян выступили против отмены бумажных денег

Общество
Почти 50% россиян выступили против отмены бумажных денег
pixabay.com

Москва, 1 декабря. Только 26% респондентов согласились оставить безналичный способ оплаты как единственно возможный. Еще 47%, среди которых 52% мужчин и 42% женщин, негативно отнеслись к идее отказаться от бумажных денег.

В равной степени наличными и безналичными способами оплаты пользуются 28%, 26% россиян предпочитают расплатиться за товары и услуги наличными. Есть и радикально настроенные граждане.

Так, 15% россиян расплачиваются исключительно купюрами, безналичными способами предпочитают оплачивать только 11%. Об этом информирует РБК на основе исследования, проведенного ВЦИОМ.

Чаще предпочитают бумажную оплату люди от 60 лет. Среди них 46% оплачивают таким образом всегда или в большинстве случаев, пишет издание. Молодое население (56-70%) и россияне в возрасте 35-44 лет (50%) предпочитают безналичные расчеты.

Недавно специалисты выяснили, как много в России счастливых людей. Оказалось, что большинство россиян могут назвать себя счастливыми. Среди опрошенных 84% респондентов удовлетворены жизнью, сообщил ВЦИОМ.

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