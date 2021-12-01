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Путин предостерег Украину от размещения ударных комплексов на своей территории

Политика
Путин предостерег Украину от размещения ударных комплексов на своей территории
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 декабря. Россия в состоянии ответить на вероятное появление угрожающих Москве ударных комплексов у своих границ, заявил в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что красные линии «в известной степени носят умозрительный характер». Развивая тему, Путин подчеркнул, что если на территории Украины появятся «комплексы какие-то ударные», Москва сможет ответить на угрозу.

«Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас», — цитируют Путина «Известия».

Президент выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые никому не позволят дойти до красных линий.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков порекомендовал Киеву и Западу «сделать выводы» после слов российского лидера Владимира Путина о «красных линиях». Политик предупредил о реакции Москвы на ударные комплексы у Киева.

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