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Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Челябинске

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 08:42
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Челябинске
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Челябинск, 1 декабря. Пассажирский самолет выкатился в аэропорту Челябинска за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Инцидент произошел в среду, 1 декабря. После происшествия воздушная гавань временно не принимает рейсы.

Пресс-служба аэропорта уточнила, что самолет выкатился за пределы ВПП на 10 метров. Приземлялся борт рейса UVT 567, который следовал из Казани в Челябинск.

Сейчас выясняются причины инцидента. Самолет отбуксировали на место стоянки. Международный аэропорт Челябинск (Баландино) им. И.В. Курчатова готовится к возобновлению работы. Всего после происшествия было задержано девять рейсов.

Ранее ФАН опубликовал фото выкатившегося за пределы ВПП самолета Sukhoi Superjet в Норильске. Борт следовал из Челябинска.

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