Экс-депутат Рады Мураев заявил о важности двухпалатного парламента на Украине

Киев, 1 декабря. Лидер партии «Наши» в Верховной раде Евгений Мураев рассказал, как можно сделать Украину успешнее.

По словам Мураева, на Украине нужно заменить модель управления. Об этом он рассказал на телеканале «Наш».

«Украина успешна, если она богата, у Украины будет сильная армия, если мы будем зарабатывать на эту армию, а пока мы воюем друг с другом, то ни о каком будущем говорить просто нельзя», — сказал политик.

По его словам, рабочие и инвесторы в спешке покидают Украину, поэтому необходимо договориться об условиях, подходящих для всех регионов страны, включая Донбасс. Мураев добавил, что Украине нужен двухпалатный парламент, где у палаты представителей будет право вето на принятие каких-либо решений.

Ранее депутат Верховной рады Украины Роман Соха заявил об уходе из фракции «Слуга народа». Свое решение он объяснил тем, что разочаровался в кадровой политике президента Владимира Зеленского.