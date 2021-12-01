Российские самолеты вылетели в Афганистан с гуманитарной помощью

Кабул, 1 декабря. Три российских военно-транспортных самолета полетели в Афганистан для доставки гуманитарной помощи и эвакуации граждан.

Один из вылетевших в Афганистан самолетов уже приземлился на территории Кабула. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Министерстве обороны России.

По поручению главы российского государства Владимира Путина глава минобороны Сергей Шойгу организовал проведение третьей эвакуации самолетами из Афганистана больше 380 человек.

Российское посольство в Афганистане недавно анонсировало поставку новой партии гумпомощи в Кабул.