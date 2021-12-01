Экс-депутат Рады Царев: Китай имеет все шансы выиграть суд у Украины по делу «Мотор Сичи»

Москва, 1 декабря. Иск китайских инвесторов к Украине на 4,5 млрд долларов относительно «Мотор Сичи», скорее всего, будет удовлетворен. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Пекин продолжает судебные разбирательства против Киева из-за национализации авиастроительного предприятия. Политик в интервью для издания «Украина.ру» поделился своим мнением по этому делу.

«У китайцев есть все шансы для того, чтобы выиграть этот суд. Зеленский ввел персональные санкции против китайского инвестора. Антимонопольный комитет заблокировал управление инвестициями и обществом. Не очень хорошо, не очень красиво повел себя мой бывший коллега Богуслаев, бывший собственник этого предприятия», — отметил Царев.

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Он добавил, что предприниматель получил свою выгоду от Пекина. Однако после этого он занял противоположную от них позицию. Эксперт подчеркнул, что Китай имеет высокие шансы отсудить у Украины от 4,6 до 5 млрд долларов.

«Это сумма вполне может быть ими выиграна. В случае выигрыша они будут иметь право арестовывать зарубежное имущество Украины», — резюмировал политик.

Ранее украинцы через соцсети призвали Россию тоже требовать компенсаций от Украины после иска КНР по «Мотор Сич». Они интересуются, где Киев возьмет деньги, чтобы возместить столь внушительную сумму Пекину.