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Пушков поддержал идею о введении дня украинского борща

Политика
Пушков поддержал идею о введении дня украинского борща
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков поддержал идею депутатов Рады Украины о введении дня украинского борща.

Пушков отметил, что на украинский борщ никто не покушается. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Тут все бесспорно: украинский борщ — есть, и на него никто не покушается. Это вам не "великий украинский ученый" [Сергей] Королев и не "великий украинский художник" [Иван] Айвазовский. И не "древнеукраинские князья", которых отыскал [экс-президент Украины Петр] Порошенко. Хорошая идея!» — отметил сенатор.

Ранее Пушков предрек Украине блеклое будущее из-за сокращения численности населения. Организация Объединенных Наций недавно причислила Украину к странам, чье население сокращается стремительными темпами. Согласно прогнозу экспертов, к 2050 году там будут жить 35 млн человек, отметил он.

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