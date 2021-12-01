Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 05:54
05:43
Происшествия
Аксенов призвал крымчан оставаться дома из-за штормового предупреждения
05:34
Политика
Пушков поддержал идею о введении дня украинского борща
05:05
Политика
Пушков предупредил Украину о реакции России на ударные ракетные комплексы
05:05
Армия
Зимние учения с участием 10 тыс. военных начались на юге России
04:50
Политика
Кулеба предупредил Лукашенко о последствиях признания Крыма российским
04:45
Общество
Зеленый чай и прогулки на улице позволят похудеть без лишних усилий
04:42
Политика
Байден перепутал название нового штамма во время обращения к нации
04:41
Происшествия
Жительница Карелии попалась во время попытки украсть алкоголь и закуску
04:41
Политика
МИД Германии призвал НАТО наладить диалог с Москвой
04:23
Общество
Пользователь TikTok попал в кошачью западню и снял вирусное видео
Все новости

Пушков предупредил Украину о реакции России на ударные ракетные комплексы

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 05:05
Политика
Пушков предупредил Украину о реакции России на ударные ракетные комплексы
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 1 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков порекомендовал Киеву и Западу «сделать выводы» после слов российского лидера Владимира Путина о «красных линиях».

Пушков предупредил о реакции Москвы на ударные комплексы у Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно», — отметил сенатор.

Ранее Пушков заявил, что украинцы заслужили Владимира Зеленского в качестве президента. Об этом Пушков написал в своем криптоканале, комментируя слова украинского журналиста Дмитрия Гордона об обмане президента Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Пушков предупредил Украину о реакции России на ударные ракетные комплексы
путин пушков Красные линии
Комментировать