Москва, 1 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков порекомендовал Киеву и Западу «сделать выводы» после слов российского лидера Владимира Путина о «красных линиях».

Пушков предупредил о реакции Москвы на ударные комплексы у Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно», — отметил сенатор.

Ранее Пушков заявил, что украинцы заслужили Владимира Зеленского в качестве президента. Об этом Пушков написал в своем криптоканале, комментируя слова украинского журналиста Дмитрия Гордона об обмане президента Украины.