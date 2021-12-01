Зимние учения с участием 10 тыс. военных начались на юге России

Москва, 1 декабря. Более десяти тысяч военных из танковых и мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) участвуют в учениях на юге России, сообщила пресс-служба ЮВО.

Маневры проходят по модульной системе обучения. В ходе первого учебного модуля запланирована отработка боевого слаживания расчетов и экипажей. Занятия зимнего периода обучения для остальной части подразделений начнутся в пунктах постоянной дислокации в составе второго и третьего модулей.

«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», — сообщила пресс-служба военного округа.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что дежурные подразделения армейского корпуса Балтийского флота ВМФ РФ приняли участие в учениях на территории воинских частей. По данным ведомства, в рамках тренировочных мероприятий военнослужащие выполнили задачи по перехвату условной диверсионной группы, которая проникла на военный объект.