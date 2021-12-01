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Кулеба предупредил Лукашенко о последствиях признания Крыма российским

Политика
Кулеба предупредил Лукашенко о последствиях признания Крыма российским
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 1 декабря. Украина будет оценивать действия белорусского лидера Александра Лукашенко относительно Крым, а не его слова.

Если Белоруссия признает Крым российским, Украина будет действовать «по полной программе». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Риге на встрече глав МИД стран НАТО.

«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», — сказал он.

Ранее Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о посещении Крыма. Крымский полуостров де-факто и де-юре стал территорией Российской Федерации после референдума, сказал он. По словам главы государства, он собирается посетить полуостров, у него есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко отметил, что планирует начать свой визит в Крым с посещения Севастополя.

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