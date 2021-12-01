Байден перепутал название нового штамма во время обращения к нации

Вашингтон, 1 декабря. Президент США Джо Байден на протяжении всей речи называл появившуюся в Южной Африке разновидность COVID-19 «омникрон». Правильное название звучат как «омикрон».

Такой случай не первый, Байден уже давно снискал славу забывчивого и рассеянного человека. Например, в рамках выступления в штате Пенсильвания он перепутал бывшего главу государства Барака Обаму с американским лидером Дональдом Трампом. Тогда он извинился и свел все к шутке, отметив, что это «оговорка по Фрейду».

Еще один запомнившийся общественности случай произошел в конце лета. Тогда, выступая по поводу прихода к власти в Афганистане «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в России) несколько раз ошибся. Он неверно указал название столицы Катара, забыл вопрос журналиста из зала и заявил, что «Аль-Каида»1 (запрещена в России) покинула страну.

Недавно ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что борьба президента США Джо Байдена с коронавирусом — величайший провал государственной политики всех времен.

1 Организация запрещена на территории РФ.