Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 05:54
05:43
Происшествия
Аксенов призвал крымчан оставаться дома из-за штормового предупреждения
05:34
Политика
Пушков поддержал идею о введении дня украинского борща
05:05
Политика
Пушков предупредил Украину о реакции России на ударные ракетные комплексы
05:05
Армия
Зимние учения с участием 10 тыс. военных начались на юге России
04:50
Политика
Кулеба предупредил Лукашенко о последствиях признания Крыма российским
04:45
Общество
Зеленый чай и прогулки на улице позволят похудеть без лишних усилий
04:42
Политика
Байден перепутал название нового штамма во время обращения к нации
04:41
Происшествия
Жительница Карелии попалась во время попытки украсть алкоголь и закуску
04:41
Политика
МИД Германии призвал НАТО наладить диалог с Москвой
04:23
Общество
Пользователь TikTok попал в кошачью западню и снял вирусное видео
Все новости

Байден перепутал название нового штамма во время обращения к нации

Политика
Байден перепутал название нового штамма во время обращения к нации
Global Look Press  /  Carofei

Вашингтон, 1 декабря. Президент США Джо Байден на протяжении всей речи называл появившуюся в Южной Африке разновидность COVID-19 «омникрон». Правильное название звучат как «омикрон».

Такой случай не первый, Байден уже давно снискал славу забывчивого и рассеянного человека. Например, в рамках выступления в штате Пенсильвания он перепутал бывшего главу государства Барака Обаму с американским лидером Дональдом Трампом. Тогда он извинился и свел все к шутке, отметив, что это «оговорка по Фрейду».

Еще один запомнившийся общественности случай произошел в конце лета. Тогда, выступая по поводу прихода к власти в Афганистане «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в России) несколько раз ошибся. Он неверно указал название столицы Катара, забыл вопрос журналиста из зала и заявил, что «Аль-Каида»1 (запрещена в России) покинула страну.

Недавно ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что борьба президента США Джо Байдена с коронавирусом — величайший провал государственной политики всех времен.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден перепутал название нового штамма во время обращения к нации
Джо Байден штамм омикрон
Комментировать