МИД Германии призвал НАТО наладить диалог с Москвой

Берлин, 1 декабря. Германия призвала НАТО пользоваться всеми возможностями, чтобы наладить диалог с Россией. Об этом в Twitter написал и.о. главы МИД ФРГ Хайко Маас.

Маас предупредил о последствиях для России в случае нарушения территориальной целостности Украины. Он написал, что с Россией нельзя терять контакт.

«Мы должны использовать все возможности для диалога с Россией. Страны НАТО требуют транспарентности в том, что касается передвижения российских войск. Если территориальная целостность Украины будет нарушена, то для России могут наступить серьезные политические и экономические последствия», — отметил он.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что главы Министерств иностранных дел стран НАТО указали на необходимость контактов с Москвой. По его словам, руководители внешнеполитических ведомств считают диалог с Россией жизненно необходимым. Об этом Столтенберг сказал по итогам пресс-конференции в Риге.