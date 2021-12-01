Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 05:54
05:43
Происшествия
Аксенов призвал крымчан оставаться дома из-за штормового предупреждения
05:34
Политика
Пушков поддержал идею о введении дня украинского борща
05:05
Политика
Пушков предупредил Украину о реакции России на ударные ракетные комплексы
05:05
Армия
Зимние учения с участием 10 тыс. военных начались на юге России
04:50
Политика
Кулеба предупредил Лукашенко о последствиях признания Крыма российским
04:45
Общество
Зеленый чай и прогулки на улице позволят похудеть без лишних усилий
04:42
Политика
Байден перепутал название нового штамма во время обращения к нации
04:41
Происшествия
Жительница Карелии попалась во время попытки украсть алкоголь и закуску
04:41
Политика
МИД Германии призвал НАТО наладить диалог с Москвой
04:23
Общество
Пользователь TikTok попал в кошачью западню и снял вирусное видео
Все новости

Пользователь TikTok попал в кошачью западню и снял вирусное видео

Общество
Пользователь TikTok попал в кошачью западню и снял вирусное видео
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Москва, 1 декабря. В TikTok набирает популярность видео, в котором группа уличных котов оккупировала припаркованный автомобиль. Записью поделился пользователь под ником @avaddone.

На видео коты залезли на капот автомобиля и явно не планировали уходить с теплого места. Животные с любопытством заглядывали в салон машины и, не стесняясь, позировали сидевшему за рулем блогеру.

За несколько дней видео посмотрели более 350 тыс. раз. Запись набрала свыше 43 тыс. лайков и тысячи комментариев. Пользователей поразили дерзкие животные, сообщает «Ридус».

«Банда "Рваное ухо"»;

«Видно, что профессионалы своего дела, лучше не рисковать»;

«Опасно, очень опасно. Откупитесь колбасой!»;

«Просто успокойтесь, делайте, что они хотят», — писали комментаторы.

Одна из пользовательниц TikTok ранее показала, как ее «хозяйственная» кошка разбрасывает сложенные вещи из шкафа. На кадрах запечатлено, как рыжая кошка подцепляет лапками вещи из шкафа и разбрасывает их по полу.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пользователь TikTok попал в кошачью западню и снял вирусное видео
животные соцсети tiktok
Комментировать