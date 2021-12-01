Пользователь TikTok попал в кошачью западню и снял вирусное видео

Москва, 1 декабря. В TikTok набирает популярность видео, в котором группа уличных котов оккупировала припаркованный автомобиль. Записью поделился пользователь под ником @avaddone.

На видео коты залезли на капот автомобиля и явно не планировали уходить с теплого места. Животные с любопытством заглядывали в салон машины и, не стесняясь, позировали сидевшему за рулем блогеру.

За несколько дней видео посмотрели более 350 тыс. раз. Запись набрала свыше 43 тыс. лайков и тысячи комментариев. Пользователей поразили дерзкие животные, сообщает «Ридус».

«Банда "Рваное ухо"»;

«Видно, что профессионалы своего дела, лучше не рисковать»;

«Опасно, очень опасно. Откупитесь колбасой!»;

«Просто успокойтесь, делайте, что они хотят», — писали комментаторы.

Одна из пользовательниц TikTok ранее показала, как ее «хозяйственная» кошка разбрасывает сложенные вещи из шкафа. На кадрах запечатлено, как рыжая кошка подцепляет лапками вещи из шкафа и разбрасывает их по полу.