«Одержимую» рокером Мэнсоном американку осудили за убийство бывшего парня

Лос-Анджелес, 1 декабря. Джулия Энрайт, которая обвиняла певца Мэрилина Мэнсона в своей одержимости трупами животных и смертью, была признана виновной в убийстве своего бывшего парня в домике на дереве.

Суд посчитал, что преступление, совершенное в 2018 году, подпадает под статью «убийство второй степени». Жертвой американки стал 20-летний Брэндон Чиклис, с которым ранее она состояла в отношениях. Об этом пишет New York Post.

Прокуроры заявили, что Энрайт заманила парня в домик на дереве недалеко от своего жилища ради того, чтобы убить его в качестве подарка для своего нового парня. В суде девушка отметила, что она ударила Чиклиса ножом в целях самообороны, когда он изнасиловал ее, и настаивала, что никогда не собиралась его убивать.

В ходе перекрестного допроса прокуроры попросили Джулию прочитать несколько записей в ее дневнике, в том числе ту, где она написала: «У меня просто ненасытное любопытство убить человека». Она также упоминала о разграблении могил и сборе костей и органов животных.

