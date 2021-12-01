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«Одержимую» рокером Мэнсоном американку осудили за убийство бывшего парня

Общество
«Одержимую» рокером Мэнсоном американку осудили за убийство бывшего парня
wikipedia.org  /  Andreas Lawen, Fotandi / CC BY-SA 4.0

Лос-Анджелес, 1 декабря. Джулия Энрайт, которая обвиняла певца Мэрилина Мэнсона в своей одержимости трупами животных и смертью, была признана виновной в убийстве своего бывшего парня в домике на дереве.

Суд посчитал, что преступление, совершенное в 2018 году, подпадает под статью «убийство второй степени». Жертвой американки стал 20-летний Брэндон Чиклис, с которым ранее она состояла в отношениях. Об этом пишет New York Post.

Прокуроры заявили, что Энрайт заманила парня в домик на дереве недалеко от своего жилища ради того, чтобы убить его в качестве подарка для своего нового парня. В суде девушка отметила, что она ударила Чиклиса ножом в целях самообороны, когда он изнасиловал ее, и настаивала, что никогда не собиралась его убивать.

В ходе перекрестного допроса прокуроры попросили Джулию прочитать несколько записей в ее дневнике, в том числе ту, где она написала: «У меня просто ненасытное любопытство убить человека». Она также упоминала о разграблении могил и сборе костей и органов животных.

Энрайт утверждала, что ее интересы были основаны на навязчивой идее, которая появилась у нее во время увлечения певцом Мэрилином Мэнсоном. После убийства осужденная показала, что позвонила своему парню, когда сбежала из домика на дереве. Она сказала, что он помог ей избавиться от тела Чиклиса в нескольких милях вдоль шоссе. В результате тело было обнаружено спустя 17 дней.

Джулии грозит обязательное пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 15 лет. Слушание по ее приговору пройдет 18 января.

Ранее стало известно, что правоохранители смогли найти основания для задержания 83-летнего пенсионера. По мнению следствия, мужчина расправился с женщиной в городе Чебаркуль в 1988 году.

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