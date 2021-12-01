Фрукты и рыба могут подорожать перед Новым годом

Москва, 1 декабря. Игристые вина, шампанское, рыба, мясо, морепродукты и фрукты могут подорожать перед Новым годом. Цены восстановятся уже после праздников.

Сейчас не стоит ожидать резкого роста цен, так как уже все и так подорожало. Об этом рассказали «Ленте.ру» экономист, экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод и президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

«Бизнес устроен так, что к новогодним продажам все готовятся заранее, и по контрактам с сетями, где реализуется основной объем продукции, цены повысить уже невозможно», — сказал Корнев.

Подорожание продукции сдержит фактор платежеспособного спроса. Новогодний продуктовый набор дорожает из-за роста спроса, объяснил Холод.

«Цены растут, прежде всего, на деликатесы, которые люди не могут позволить себе в повседневном спросе, но покупают перед Новым годом. Это какая-то колбаса, рыба, икра и прочее. Но подорожание сходит на нет после праздников, когда спрос падает: многие доедают то, что закупили, да и на новогодний стол откладываются большие деньги», — отметил он

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что декабрь исторически также является одним из худших для рубля, на данный момент давление на валюту оказывает падение стоимости сырьевых товаров, в том числе нефтяных цен, обновивших трехмесячный минимум из-за угрозы нового штамма коронавируса.