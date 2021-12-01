Футбольные фанаты зажгли фаера на матче ЦСКА — Зенит в качестве акции против Fan ID

Москва, 1 декабря. Фанаты московского ЦСКА во время матча с петербургским «Зенитом» устроили пиротехническое шоу на стадионе «ВЭБ Арена». В результате почти весь сектор оказался в полицейских отделах.

Руководство ЦСКА сообщило, что осуждает тех, кто ответственен за эти противоправные действия. При этом администрация армейцев считает, что невиновные не должны страдать. По словам московского клуба, он продолжит сотрудничать с правоохранителями для скорейшего разрешения сложившейся ситуации.

Источник в правоохранительных кругах во время беседы с «Известиями» заявил, что болельщики устроили пиротехническое шоу в качестве акции против введения паспортов болельщиков (Fan ID). По мнению собеседника издания, этот довод подтверждает тот факт, что во время демонстрации на стадионе не работала система видеофиксации.

Популярный актер и фанат петербургского «Зенита» Михаил Боярский ранее прокомментировал массовое задержание болельщиков ЦСКА. Артист сообщил, что выступает за соблюдение дисциплины фанатами.