Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 04:22
04:19
Общество
Врач Залетова: употребление зелени увеличивает угрозу тромбоза после COVID-19
04:03
Общество
«Одержимую» рокером Мэнсоном американку осудили за убийство бывшего парня
04:00
Политика
Франц Клинцевич поддержал версию Лукашенко о планах Польши и США разрушить ЕС
03:52
Экономика
Фрукты и рыба могут подорожать перед Новым годом
03:51
Общество
Инфекционист Тимаков: иммуноглобулин G поможет оценить защиту от COVID-19
03:51
Происшествия
Рекордная скорость ветра в 34 м/с зафиксирована синоптиками во Владивостоке
03:36
Общество
Футбольные фанаты зажгли фаера на матче ЦСКА — Зенит в качестве акции против Fan ID
03:35
Общество
Власти семи регионов России расширили сферу действия QR-кодов с 1 декабря
03:18
Экономика
Резервы ЦБ защитят рубль от стремительного обесценивания перед Новым годом
03:03
Экономика
Мировые цены на нефть в ноябре достигли рекордно низких значений с марта 2020 года
Все новости

Футбольные фанаты зажгли фаера на матче ЦСКА — Зенит в качестве акции против Fan ID

Общество
Футбольные фанаты зажгли фаера на матче ЦСКА — Зенит в качестве акции против Fan ID
ФБА «Экономика сегодня»  /  Анастасия Борисенко

Москва, 1 декабря. Фанаты московского ЦСКА во время матча с петербургским «Зенитом» устроили пиротехническое шоу на стадионе «ВЭБ Арена». В результате почти весь сектор оказался в полицейских отделах.

Руководство ЦСКА сообщило, что осуждает тех, кто ответственен за эти противоправные действия. При этом администрация армейцев считает, что невиновные не должны страдать. По словам московского клуба, он продолжит сотрудничать с правоохранителями для скорейшего разрешения сложившейся ситуации.

Источник в правоохранительных кругах во время беседы с «Известиями» заявил, что болельщики устроили пиротехническое шоу в качестве акции против введения паспортов болельщиков (Fan ID). По мнению собеседника издания, этот довод подтверждает тот факт, что во время демонстрации на стадионе не работала система видеофиксации.

Популярный актер и фанат петербургского «Зенита» Михаил Боярский ранее прокомментировал массовое задержание болельщиков ЦСКА. Артист сообщил, что выступает за соблюдение дисциплины фанатами.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Футбольные фанаты зажгли фаера на матче ЦСКА — Зенит в качестве акции против Fan ID
Зенит цска болельщики фанаты fan id
Комментировать