Власти семи регионов России расширили сферу действия QR-кодов с 1 декабря

Москва, 1 декабря. Несколько российских регионов расширили сферу действия QR-кодов о вакцинации с 1 декабря. К ним относятся Камчатка, Башкирия, Калмыкия, Хабаровский край, а также Амурская, Омская и Челябинская области.

В зависимости от регионов принятые ограничительные меры разнятся. Так, в Калмыкии введены QR-коды для посещения культурных и развлекательных учреждений, в местах общественного питания, спортивных площадках, салонах красоты и объектах торговли площадью более 100 квадратных метров. В Башкирии ограничения коснулись гостиниц, заселиться в них смогут только вакцинированные граждане, передает ТАСС.

В Челябинской области QR-коды стали обязательными в барах, ресторанах и кафе. Жители Камчатского края, не прошедшие вакцинацию, не смогут посещать массажные салоны, бани, сауны, бассейны и базы отдыха. Помимо этого, в регионе уже запрещено посещение заведений общепита без наличия QR-кодов. Студенты Амурской области без прививки будут обучаться дистанционно, а в Омской области и Хабаровском крае вакцинация необходима для допуска на работу служащих региональных и муниципальных органов власти.

Помимо этого, власти предложили избавить от необходимости получать QR-код российских военнослужащих. Вместо этого они смогут предоставлять сертификат о прививке и необходимые документы.