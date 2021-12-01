Резервы ЦБ защитят рубль от стремительного обесценивания перед Новым годом

Москва, 1 декабря. Декабрь исторически также является одним из худших для рубля, на данный момент давление на валюту оказывает падение стоимости сырьевых товаров, в том числе нефтяных цен, обновивших трехмесячный минимум из-за угрозы нового штамма коронавируса, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Однако даже существенное ухудшение внешнего фона или геополитической обстановки вряд ли приведет к сильному обесцениванию российской валюты, отметил специалист в беседе с «Прайм». Значительный запас прочности финансово-экономической системы России, в том числе большие резервы ЦБ и ФНБ защитят рубль от стремительной девальвации, быстро вернув его курс к экономически обоснованным уровням, даже если в момент рыночной паники он и покажет значительный провал.

«Ужесточение монетарной политики является одним из главных фундаментальных факторов укрепления любой валюты. Также у ЦБ и Минфина есть и другие инструменты», — сказал Бабин.

Благодаря этим факторам даже существенное ухудшение внешнего фона или геополитической обстановки вряд ли приведет к сильному обесцениванию российской валюты, заключил эксперт.

Банк России планирует рассмотрение широкого спектра решений относительно ключевой ставки, заявила в рамках форума «Россия зовет!» глава регулятора Эльвира Набиуллина.