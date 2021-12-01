Мировые цены на нефть в ноябре достигли рекордно низких значений с марта 2020 года

Москва, 1 декабря. Ноябрь стал худшим месяцем для мировых цен на нефть с марта прошлого года. За данный период они снизились на рекордные 20 процентов, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, февральские фьючерсы марки Brent закрылась на уровне 69,6 доллара за баррель нефти, а стоимость январских фьючерсов WTI составила 66,18 доллара за баррель. Исходя из этого, за ноябрь Brent подешевел на 17%, а WTI на 20%. Более крупное падение цен наблюдалось лишь в марте прошлого года, тогда снижение стоимости составило свыше 50%.

Аналитики считают, что падение котировок обусловлено появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». В случае, если он окажется опасным, мир столкнется с еще более жесткими ограничениями, что крайне негативным образом отразится на спросе на энергоносители. Это может вынудить ОПЕК+ приостановить наращивание добычи нефти в начале следующего года.

При этом ранее Министерство энергетики США сообщило, что намерено выпустить 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны. По мнению экономиста Колганова, на данный момент трудно определить, как это отразится на снижении стоимости продукта.