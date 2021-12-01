Американский рэпер Биг Ван погиб в перестрелке на 20-м году жизни

Милуоки, 1 декабря. Молодой американский рэпер Биг Ван скончался в возрасте 19-ти лет в результате стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. Об этом сообщает New York Post.

Американские сотрудники правоохранительных органов расследуют смерть молодого рэпера как убийство. Неизвестный преступник застрелил артиста примерно в 09:05 28 ноября в доме артиста. Об этом говорится в отчете полицейских.

Друг семьи Хильда Алайето сообщила, что убитый рэпер жил в доме со своей мамой и бабушкой. Во время выстрела он находился в спальне наверху, сообщил медицинский эксперт. Биг Ван скончался всего спустя несколько месяцев после того, как был признан одним из перспективных артистов рэп-сцены.

Неизвестный правонарушитель ранее открыл огонь в школе Оксфорда, штат Мичиган. В результате стрельбы пострадали несколько человек.