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IT-эксперт Половников: аккумулятор смартфона рассчитан на работу в течение двух лет

Технологии
IT-эксперт Половников: аккумулятор смартфона рассчитан на работу в течение двух лет
pixabay.com  /  stokpic

Москва, 1 декабря. Существует мнение, что для аккумулятора смартфона «полезно», если его заряжать только после полного истощения батареи. Однако на самом деле это является мифом, рассказал руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.

Это объясняется тем, что аккумулятор устройства якобы быстрее изнашивается, если каждый раз повышать процент заряда на десять процентов. Однако данная установка является мифом, который тянется из прошлого. Об этом Половников рассказал в интервью радио Sputnik.

«Тогда, возможно, имело смысл разряжать устройство, а потом полностью заряжать. Сегодня подобные советы звучат так же, как совет распаковывать новое устройство при полной луне и с шаманскими танцами», — считает IT-эксперт.

По его словам, аккумуляторы смартфонов рассчитаны на работу в течение двух лет, и это не изменить. Однако, чтобы продлить срок службы устройства, Половников порекомендовал своевременно менять батарею, поскольку это сохранит владельцу гаджета «массу нервов».

Однако некоторые пользователи также замечают, что смартфоны гораздо быстрее разряжаются на морозе. Причину данного явления объяснил генеральный директор TelecomDaily.

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смартфон зарядка аккумулятор батарея
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