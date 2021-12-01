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Адвокат Кудерко: продавец может отказать в оплате картой лишь при отсутствии интернета

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 02:36
Общество
Адвокат Кудерко: продавец может отказать в оплате картой лишь при отсутствии интернета
pixabay.com

Москва, 1 декабря. Продавец может потребовать наличную оплату только если в случае, если магазин находится в отдаленной местности без доступа к интернету. Об этом сообщила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Специалист сообщил, что аналогичные правила действуют и при оплате услуг. Если продавец требует наличные, нужно подать жалобу в Роспотребнадзор, объяснив обстоятельства отказа.

«За любой отказ в приеме безналичного платежа продавцу товара придется оплатить штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за каждый факт нарушения», — сообщила в беседе с «Праймом» юрист.

Вторым важным правилом является то, что цена не может зависеть от способа оплаты. Нерадивые продавцы в то время часто указывают дополнительные 2%-3% к цене товара при безналичной оплате. Это связано с тем, что продавец за прием безналичных платежей платит комиссию, равную этой доплате, уточнила Кудерко.

Перевод на карту продавца магазина или администратора в салоне красоты не является доказательством платежа магазину или салону красоты. Адвокат отметил, что вернуть товар или стоимость некачественной услуги в таком случае нельзя.

Пороговая сумма для проведения операций по обмену банкнот увеличивается в России. Соответствующий указ подписал президент РФ.

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