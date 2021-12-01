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Предрасположенность к суициду научились определять по ДНК

Общество
Предрасположенность к суициду научились определять по ДНК
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Вашингтон, 1 декабря. Эксперты Международного консорциума генетики суицида определили, какие генетические участки связаны с риском самоубийства. Об этом сообщает журнал Biological Psychiatry.

Ученые проводили исследование методом полногеномного анализа. Специалисты сделали выборку из ДНК около 550 тысяч людей, из которых попытку суицида совершили около 30 тысяч.

Автор исследования Ниам Маллинз отмечает, что эксперты связали участок седьмой хромосомы с риском суицида. Специалисты также обнаружили высокое совпадение генетических обусловленностей попыток самоубийства и психических расстройств, в первую очередь — депрессии.

Данное генетическое совпадение с непсихиатрическими факторами риска сохранилось после внесения поправок на психические расстройства. На основе этого ученые предполагают, что существенный компонент биологической обусловленности попыток суицида не является побочным продуктом психического заболевания.

Генетические тесты, которые позволят выявлять ДНК опухолей в крови человека без вмешательств врачей, уже появились в России, ранее заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Об этом информирует издание «Взгляд».

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суицид исследование генетики
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