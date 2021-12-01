Водитель скончался в результате лобовой аварии с фурой в Тверской области

Тверь, 1 декабря. Смертельное ДТП произошло вечером во вторник в Ржевском районе Тверской области на 222 километре автотрассы М-9 «Балтия». Соответствующей информацией поделились сотрудники правоохранительных органов.

Во время обгона 57-летний мужчина, находившийся за рулем Hyundai, столкнулся со встречным грузовиком MAN, которым управлял 44-летний водитель. В результате аварии от полученных травм водитель легкового автомобиля скончался. Подробности и детали трагедии в данный момент устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Сразу семь машин стали участниками ДТП на юге Москвы. Авария произошла около дома №7 по Липецкой улице. Причиной массового происшествия является сильный гололед, который вызвали похолодание и обильный снегопад.