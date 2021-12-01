Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 02:49
02:44
Происшествия
Американский рэпер Биг Ван погиб в перестрелке на 20-м году жизни
02:36
Технологии
IT-эксперт Половников: аккумулятор смартфона рассчитан на работу в течение двух лет
02:36
Общество
Адвокат Кудерко: продавец может отказать в оплате картой лишь при отсутствии интернета
02:28
Общество
Предрасположенность к суициду научились определять по ДНК
02:07
Происшествия
Водитель скончался в результате лобовой аварии с фурой в Тверской области
02:03
Шоу-бизнес
Бри Ларсон удивила фанатов отжиманиями с цепями
02:00
Общество
Новый год в Крыму: программы в отелях до 65 тысяч или домашний стол с семьей
01:32
Шоу-бизнес
Брэдли Купер провел День благодарения с бывшей женой Ириной Шейк
01:29
Общество
Автоэксперт Васильев предупредил об опасности полного привода зимой
01:23
Спорт
Карпин: «Золотой мяч» должен был достаться Левандовскому
Все новости

Водитель скончался в результате лобовой аварии с фурой в Тверской области

Происшествия
Водитель скончался в результате лобовой аварии с фурой в Тверской области
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Тверь, 1 декабря. Смертельное ДТП произошло вечером во вторник в Ржевском районе Тверской области на 222 километре автотрассы М-9 «Балтия». Соответствующей информацией поделились сотрудники правоохранительных органов.

Во время обгона 57-летний мужчина, находившийся за рулем Hyundai, столкнулся со встречным грузовиком MAN, которым управлял 44-летний водитель. В результате аварии от полученных травм водитель легкового автомобиля скончался. Подробности и детали трагедии в данный момент устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Сразу семь машин стали участниками ДТП на юге Москвы. Авария произошла около дома №7 по Липецкой улице. Причиной массового происшествия является сильный гололед, который вызвали похолодание и обильный снегопад.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Водитель скончался в результате лобовой аварии с фурой в Тверской области
дтп авария смерть
Комментировать