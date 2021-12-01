Бри Ларсон удивила фанатов отжиманиями с цепями

Лос-Анджелес, 1 декабря. Голливудская актриса Бри Ларсон на данный момент участвует в съемках киноленты «Марвелы». Через свою страницу в Instagram она продемонстрировала, как набирает физическую форму для воплощения роли Кэрол Дэнверс на большом экране.

Артистка ранее заявляла, что благодаря хорошей подготовке она себя лучше чувствует в качестве супергероя. Специально для этого она вложила деньги в огромный домашний тренажерный зал и регулярно проходит интенсивные тренировки. Об этом пишет CinemaBlend.

Сейчас сиквел «Капитана Марвел» находится на стадии съемок, и поэтому актриса не прекращает следить за своей формой. Через свою страницу в Instagram она продемонстрировала, что способна поднимать тяжести. Бри выложила видео с отжиманием, но для большей нагрузки она обмотала себя цепью.

«Ничто не поражает так сильно, как лязгающий звук цепей, обернутых вокруг вашего тела», — подписала пост Ларсон.

Напомним, в кинокомиксе «Марвелы» Бри вернется к роли Капитана Марвел. Также в киноленте сыграют Тейона Паррис и Иман Веллани. Режиссером выступила Ниа Дакоста. Ожидается, что фильм будет представлен фанатам в феврале 2023 года.

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