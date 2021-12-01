Брэдли Купер провел День благодарения с бывшей женой Ириной Шейк

Лос-Анджелес, 1 декабря. Голливудский актер Брэдли Купер провел День благодарения вместе со своей бывшей женой Ириной Шейх, с которой расстался в 2019 году.

Источник сообщил, что 35-летнюю фотомодель видели выходящей из своей квартиры в Нью-Йорке, после чего она направилась к экс-супругу в центр города, где он проводил отпуск со своей 4-летней дочерью Леей. Об этом сообщает Page Six.

Инсайдеры отметили, что Ирина не осталась на ночь. Она вернулась в дом Купера на следующий день, чтобы забрать свою дочь. Спустя два дня семья вновь воссоединилась.

«Источник сообщил нам, что Купер прибыл на автомобиле к дому Шейк, чтобы забрать свою бывшую жену и их дочь, а затем отвезти их на балет. Затем они встретились за пределами зала с Энн Хэтэуэй, ее мужем Адамом Шульманом и одним из их сыновей», — подчеркнуло издание.

Очевидец отметил, что пара была тепло одета. Они прогуливались по улице, держа за руки свою дочь.

«Они выглядели очень счастливыми. Все улыбались и хихикали. Они очень близкая семья. Но официально они еще не помирились. Они действительно хорошие родители. Они каждый день забирают свою дочь в школу. Они очень увлечены ей», — резюмировал инсайдер.

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