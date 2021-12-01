Автоэксперт Васильев предупредил об опасности полного привода зимой

Москва, 1 декабря. Водители полноприводных автомобилей должны быть намного осторожней и разумней при езде по зимним дорогам, заявил автоэксперт Егор Васильев.

По словам специалиста, на скользких покрытиях более уверенно чувствуют себя переднеприводные автомобили. Они в меньшей степени подвержены потере курсовой устойчивости и разгоняются на заснеженных покрытиях лучше. Но в момент совершения маневра нагруженные крутящим моментом передние колеса склонны к скольжению, предупредил Васильев.

Задний привод зимой имеет сложности с эффективным разгоном, но реагирует на поворот руля более эффективно, сообщил агентству «Прайм» автомобильный эксперт. Самым опасным в зимних условиях является полный привод, считает Васильев. Он способен эффективно ускоряться почти в любых условиях, но торможение и маневры полноприводных автомобилей происходят как у моноприводных.

«Более того, в случае той же потери управляемости или стабильности (заноса) набор технических действий у полноприводного автомобиля намного сложней, чем у монопривода. Так что, там, где зимой передний и задний привод просто не смогут разогнаться и попасть в неприятности, полный привод обеспечит опасный разгон с непонятными последствиями», — подчеркнул Васильев.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков предупредил, что некоторые из привычных автомобильных гаджетов могут представлять опасность для водителя и пассажиров. Во-первых, специалист призвал правильно выбирать коврики для машин, в которых не предусмотрены механические фиксаторы.