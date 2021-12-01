Карпин: «Золотой мяч» должен был достаться Левандовскому

Париж, 1 декабря. Главный тренер национальной команды России по футболу Валерий Карпин считает, что нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский должен был получить «Золотой мяч».

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси 29 ноября в седьмой раз получил «Золотой мяч». Журналисты отдали вторую строчку польскому нападающему. Валерий Карпин признался, что отдал бы награду Левандовскому.

«Исходя из его игры, рядом с ним никого не было в этом году», — подчеркнул главный тренер сборной России во время общения с представителями СМИ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недавно сообщил, что «Золотой мяч» всегда можно отдавать аргентинцу за его карьеру, а Левандовский мог получить награду только в этом году. Клопп работал с поляком в дортмундской «Боруссии» в период с 2010 по 2014 год, передает RT.