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Спорт
Карпин: «Золотой мяч» должен был достаться Левандовскому
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Карпин: «Золотой мяч» должен был достаться Левандовскому

Спорт
Карпин: «Золотой мяч» должен был достаться Левандовскому
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Париж, 1 декабря. Главный тренер национальной команды России по футболу Валерий Карпин считает, что нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский должен был получить «Золотой мяч».

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси 29 ноября в седьмой раз получил «Золотой мяч». Журналисты отдали вторую строчку польскому нападающему. Валерий Карпин признался, что отдал бы награду Левандовскому.

«Исходя из его игры, рядом с ним никого не было в этом году», — подчеркнул главный тренер сборной России во время общения с представителями СМИ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недавно сообщил, что «Золотой мяч» всегда можно отдавать аргентинцу за его карьеру, а Левандовский мог получить награду только в этом году. Клопп работал с поляком в дортмундской «Боруссии» в период с 2010 по 2014 год, передает RT.

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месси карпин клопп левандовски
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