Россия и Вьетнам настроены на будущее продвижение партнерских отношений

Москва, 1 декабря. Глава российского государства Владимир Путин и вьетнамский лидер Нгуен Суан Фук по результатам переговоров в Москве выступили с сообщением, в котором передали видение продвижения партнерских отношений до 2030 года.

В заявлении говорится об обоюдном настрое на будущее продвижение «отношений всеобъемлющего стратегического партнерства». Также в документе отмечается стремление «к дальнейшему углублению» отношений России и Вьетнама и выведению этого партнерства «на новый уровень».

Главы стран сообщили, что укрепление и увеличение эффективности сотрудничества входят в список приоритетов России и Вьетнама во внешней политике. Этот союз также отвечает долгосрочным интересам. Москва и Ханой создают такое партнерство на взаимном доверии.

Россия и Вьетнам уточнили, что будут организовывать условия для доставки препаратов против коронавирусной инфекции. Москва и Ханой также договорились осуществлять взаимные поставки и других медицинских препаратов, передает RT.