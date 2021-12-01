ЦБ России усилит контроль за микрофинансовыми организациями

Москва, 1 декабря. Регулирование деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК) планируется ужесточить. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на изменения проекта.

Согласно проекту основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы, ЦБ намерен установить требования к деловой репутации руководства кредитных кооперативов. На МФО будут распространяться ограничения на продажу дополнительных услуг.

Также планируется ввести уголовную ответственность для «черных коллекторов». Чаще всего они оказывают услуги по взысканию задолженности микрофинансовым организациям.

Участники рынка и эксперты в целом поддерживают инициативы регулятора. При этом предупреждают, что возможные меры снизят уровень одобрения займов и вынудят некоторых клиентов обращаться к услугам нелегалов.

Банк России также предложил наделить МФО правом проверять сведения о заемщиках с использованием баз данных операторов связи. Доступ к этим базам данных поможет микрофинансовым институтам усилить борьбу с мошенниками, информируют «Известия» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что большинство россиян брали микрозаймы до зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования платежного сервиса Qiwi.