Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 01:21
01:19
Политика
Россия и Вьетнам настроены на будущее продвижение партнерских отношений
01:02
Экономика
ЦБ России усилит контроль за микрофинансовыми организациями
00:53
Экономика
Цены на жилье в России могут вырасти еще на 5% перед Новым годом
00:53
Армия
Россия опробует гиперзвуковое оружие на стратегических учениях в 2022 году
00:52
Политика
Аксенов: крымчане с радостью примут Лукашенко на своей земле
00:47
Наука
Профессор Крутовский: омикрон проникает в клетки лучше других штаммов из-за трех мутаций
00:45
Общество
Депутаты предложили Голиковой бесплатно тестировать россиян на COVID-19
00:44
Экономика
Центробанк учел новый штамм COVID-19 в сценариях 2023 и 2024 годов
00:34
Общество
Трупы жертв аварии в шахте «Листвяжная» обещают поднять за пять-десять дней
00:33
Политика
МИД ФРГ: Берлин обсуждает с Вашингтоном меры против России
Все новости

Цены на жилье в России могут вырасти еще на 5% перед Новым годом

Экономика
Цены на жилье в России могут вырасти еще на 5% перед Новым годом
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 1 декабря. Стоимость новостроек в России уже увеличилась почти на 30% за год, вторичного жилья — на 25%. Эксперты ожидают дальнейшего роста.

Возможные причины — рост цен на стройматериалы, действующие льготные программы, подогревающие спрос, дефицит мигрантов, информируют «Известия». На днях доллар на Московской бирже подорожал больше чем на рубль, обновив максимум за последние семь месяцев.

На фоне новостей о новом штамме коронавируса начали снижаться фондовые рынки, а вслед за ними и цены на нефть. Если рубль подешевеет, то граждане бросятся скупать недвижимость, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

«Отсутствие признаков преодоления инфляции увеличивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре на 0,5-0,75 п.п. Вслед за ней вырастут ставки по ипотеке и приблизятся к значению 9–10%», — сказал собеседник издания.

Недавно специалист по оценке недвижимости Дмитрий Соломников рассказал, что существует несколько вариантов заработать на вложениях в недвижимость. Один из них — покупка квартиры в не лучшем состоянии.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Цены на жилье в России могут вырасти еще на 5% перед Новым годом
цены недвижимость квартиры
Комментировать