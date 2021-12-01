Цены на жилье в России могут вырасти еще на 5% перед Новым годом

Москва, 1 декабря. Стоимость новостроек в России уже увеличилась почти на 30% за год, вторичного жилья — на 25%. Эксперты ожидают дальнейшего роста.

Возможные причины — рост цен на стройматериалы, действующие льготные программы, подогревающие спрос, дефицит мигрантов, информируют «Известия». На днях доллар на Московской бирже подорожал больше чем на рубль, обновив максимум за последние семь месяцев.

На фоне новостей о новом штамме коронавируса начали снижаться фондовые рынки, а вслед за ними и цены на нефть. Если рубль подешевеет, то граждане бросятся скупать недвижимость, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

«Отсутствие признаков преодоления инфляции увеличивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре на 0,5-0,75 п.п. Вслед за ней вырастут ставки по ипотеке и приблизятся к значению 9–10%», — сказал собеседник издания.

Недавно специалист по оценке недвижимости Дмитрий Соломников рассказал, что существует несколько вариантов заработать на вложениях в недвижимость. Один из них — покупка квартиры в не лучшем состоянии.