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Россия опробует гиперзвуковое оружие на стратегических учениях в 2022 году

Армия
Россия опробует гиперзвуковое оружие на стратегических учениях в 2022 году
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 1 декабря. В России в следующем году могут провести гиперзвуковые учения, военные планируют опробовать новое вооружение и способы его применения, сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о маневрах под названием «Гром», на которых военные отрабатывают варианты ответа на внезапную атаку с применением ядерного оружия. В рамках учений задействуется ядерная триада, сообщает со ссылкой на источники в Минобороны России газета «Известия».

Применение гиперзвуковых боевых комплексов на маневрах означает начало их интеграции в систему национальной обороны, сообщил изданию военный эксперт Дмитрий Корнев. Специалист напомнил, что в настоящее время на вооружении армии и флота России стоит лишь одна гиперзвуковая система — ракетный комплекс «Авангард».

«Их полк входит в состав РВСН, и надо проверить, как они могут действовать, в условиях, близких к боевым. Также в опытной эксплуатации находятся МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Этот комплекс не подчиняется РВСН, но его можно условно назвать межконтинентальным», — подчеркнул эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытания гиперзвукового оружия в Китае не представляет угрозы для России. По его словам, Китай предпринимает действия, направленные на развитие собственной армии, не выходя за рамки существующих обязательств.

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